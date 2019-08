Feira concentra mais de 600 toneladas de milho

Angop

Mais de seiscentas toneladas de milho já estão concentradas na primeira edição da Feira da Batata-Rena e do Milho, que o município do Chinguar, 75 quilómetros a Oeste do Cuito (Bié), vai acolher de 08 a 11 deste mês, numa iniciativa do Ministério da Agricultura e Florestas.

O vice-governador do Bié para o sector político, social e económico, Carlos Ulombe da Silva, informou à Àngop, hoje (terça-feira), que as autoridades estão agora a apurar as toneladas da batata-rena que vão ser expostas na feira, onde já foram instaladas mais de 100 stands para diversos expositores.

Até 15 de Julho último, 172 expositores nacionais já estavam inscritos para o referido certame, número que se espera elevar para 200 participantes. Informou que estão confirmadas as participações de expositores das províncias do Huambo, Namibe, Huíla, Cuando Cubango, bem como representações dos municípios dos municípios do Bié.

Além da batata-rena e do milho, vão ser comercializados outros produtos como feijão, mandioca, soja, arroz, ginguba, gergelim e hortícolas diversas, segundo o vice-governador Carlos Ulombe da Silva.

O também coordenador da feira, assegurou estarem criadas as condições para a sua realização, porquanto as administrações municipais estão a apoiar na transportação de produtos agrícolas dos expositores, augurando que haja uma participação efusiva dos visitantes, pelo que apela, por isso, a aderência da população na presente edição.

Realçou que o Governo pretende dar seguimento na realização da segunda edição desta feira em 2020, que conta igualmente com uma parceria do Ministério do Comércio, visando estimular os camponeses locais a aumentarem a produção da batata-rena e do milho, tendo em conta, o fim das importações.

O Ministério da Agricultura e Florestas elegeu, a 22 de Junho, aquando do fim da campanha agrícola 2018/2019, o Chinguar para albergar de 8 a 11 de Agosto deste ano aquela feira, no país, pelo facto de ser actualmente um dos maiores produtores desse tubérculo.

Na campanha agrícola 2018/2019 foram preparados 10 mil hectares de terra de forma mecanizada nos municípios do Cuito, Camacupa, Catabola, Chitembo, Cunhinga, Cuemba, Nhârea, Andulo e Chinguar.