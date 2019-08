Cervejeira Nocal paralisa nos próximos dias

De acordo com uma nota chegada ao Portal de Angola, a cervejeira, atendendo a um problema técnico-industrial, ligado a equipamentos da empresa, “vê-se forçada a suspender a sua actividade produtiva” nos próximos dias.

De acordo com a mesma nota, não sendo possível estimar o prazo necessário para resolução do referido problema, porquanto são necessárias importação de diversos equipamentos industriais, que é um processo moroso, tanto na escolha de fornecedores internacionais, como a própria importação devido às operações cambiais junto da banca comercial, “a Direcção Geral da Nova Empresa de Cervejas de Angola vê-se obrigada a suspender temporariamente a a sua actividade”.

Segundo a direcção da empresa, a Nocal suspenderá parte dos contratos de trabalho, com as devidas indemnizações, até que a actividade seja retomada. Por outra, alguns funcionários serão transferidos para as demais fábricas do grupo Castel.