Basquetebol: Eduardo Mingas perto de feito africano

O poste angolano Eduardo Mingas será o primeiro africano a participar em cinco campeonatos do mundo de basquetebol, quando a selecção nacional disputar a 18ª edição do evento FIBA, de 31 de Agosto a 15 de Setembro, na China.

Este feito do atleta de 40 anos de idade, 1,98 m e 106 kg, explica Angop, só foi alcançado pelo extremo-base brasileiro Marcelo Machado, e pelo extremo-poste porto-riquenho Daniel Santiago.

Natural de Saurimo, Província da Lunda Sul, Mingas participou pela primeira vez numa prova do género em 2002, em Indianápolis (Estados Unidos da América), seguindo-se as edições de Saitama (Japão), em 2006, Kayseri (Turquia), em 2010, e Las Palmas de Gran Canária (Espanha), em 2014.

No seu currículo profissional, o jogador, com passagens pelas principais equipas do país, conquistou, no Interclube, dois troféus de MVP (jogador mais valioso), em 2000 e 2005.

No Petro de Luanda, ergueu dois títulos de campeão nacional, duas Taças de Angola, uma Supertaça Wlademiro Romero e uma Taça dos Clubes Campeões Africanos, no período de 2006-2010.

No Recreativo do Libolo (2013-2015), três campeonatos nacionais, igual número de Taças de Angola, duas Supertaças Wlademiro Romero e uma Taça dos Clubes Campeões Africanos.

No 1º de Agosto, clube onde joga actualmente, ganhou este ano um campeonato nacional e uma AfroLiga, nesta última prova também foi considerado o MVP.