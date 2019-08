Polícias do lado de fora da Casa da Moeda na Cidade do México. (REUTERS)

Assalto milionário no coração da Cidade do México

Assalto milionário no coração da Cidade do México

Um grupo de homens armados invadiu uma loja na Casa da Moeda da Cidade do México, ontem, terça-feira, e roubou jóias avaliadas em 50 milhões de pesos, cerca de dois milhões e meio de dólares.

De acordo com o El País, esta dependência da Casa da Moeda fica situada no Paseo de la Reforma, uma das principais avenidas da Cidade do México, e é um dos vários edifícios detidos pela instituição no país, que opera ao abrigo da Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Ministério das Finanças do México).

O segurança privado e os funcionários que se encontravam no local estão a ser interrogados pela polícia, uma vez que não terão seguido o protocolo de segurança

Em menos de quatro minutos os assaltantes roubaram à loja e fugiram antes da chegada da polícia, mostram câmaras de vigilância. O roubo deste centro de distribuição, um dos três que a instituição informa ter no país, não deixou feridos.