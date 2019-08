Angolana entre as 100 mais influentes de África

Angop

A diplomata já havia sido eleita recentemente, em Londres, uma das 100 Pessoas Mais Influentes na Política Climática em 2019, pela “Apolitical”, plataforma internacional de pares que apoia esforços tendentes a influenciar a política climática no mundo.

Comissária para Economia Rural e Agricultura da União Africana, desde 2017, Josefa Sacko já foi assessora no Ministério do Ambiente, onde desempenhou o papel de Embaixadora de Boa Vontade para as Alterações Climáticas, e no pelouro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, cuja acção assentou na supervisão da Segurança Alimentar, Erradicação da Fome e Redução da Pobreza.

Durante 13 anos, Josefa Sacko exerceu também a função de Secretária-Geral da Organização Inter-africana do Café (OIAC), na Côte d’Ivoire.

Desta vez, surge nas escolhas da Avance Media, que incluiu mulheres ilustres cujos trabalhos e realizações continuam a inspirar a próxima geração de mulheres em África.

A lista tem uma representação de 100 mulheres de 35 países africanos, que estão a mudar a narrativa feminina e a desafiar o status quo das mulheres no continente.

Inclui, entretanto, algumas homenageadas que manifestaram interesse em oferecer oportunidades de orientação para jovens mulheres de todo o continente, através do Programa de Mentores de uma Menina, que está a ser lançado.

A lista apresenta eminentes mulheres que ocupam posições de liderança, como Presidente, Primeiro-Ministro, Secretário-Geral, Primeira-Dama, Governador, Ministro, CEO e Comissário, entre as quais a Presidente da Etiópia, Sahle-Work Zewde.

Constam também a primeira-ministra da Namíbia, SaaraKuugongelwa-Amadhila, a Secretária-Geral Adjunta das Nações Unidas, Amina J. Mohammed, e a vice-presidente da Libéria, Jewel Taylor, além da ex-presidente da Libéria, Ellen Johnson, a ex-Presidente interina da República Centro Africana (RCA), Catherine Samba-Panza.

A lista também inclui jovens activistas como AyaChebbi, da UA, Farida Bemba Nabourema e Ilwad Elman.

Eis a lista das Mulheres Africanas Mais Influentes da Avance Media 2019:

1. AbiolaBawuah – Banco Unido para a África (UBA)

2. AïdaDiarra – Visa, SSA

3. Amani Abou-Zeid (H.EDr.) – Comissão da União Africana

4. Amina C. Mohammed (Amb. Dr) – Ministra do Gabinete Queniano

5. Amina J. Mohammed (HE) – Nações Unidas

6. Amira Elfadil Mohammed Elfadil (HE) – Comissão da União Africana

7. Angela Kyeremanten-Jimoh – IBM

8. AngéliqueKidjo – Músico

9. ArunmaOteh – Universidade de Oxford

10. AyaChebbi – Comissão da União Africana

11. Bethlehem TilahunAlemu – SoleRebels

12. BinetaDiop (HE) – Comissão da União Africana

13. BintaToureNdoye – O Grupo Orabank

14. Bogolo Joy Kenewendo – Ministra do Gabinete Batswana

15. BonangMatheba – Personalidade de mídia

16. Carole Wainaina – África 50

17. Caroline Abel – Banco Central das Seychelles

18. Caster Semenya – Atleta

19. Catherine Samba-Panza (HE) – Ex-Presidente da República Centro-Africana

20. CessoumaMinataSamate (HE) – Comissão da União Africana

21. ChimamandaNgoziAdichie – Autor

22. Clare Akamanzi – Conselho de Desenvolvimento do Ruanda

23. CoumbaToure – Movimento de Ascensão de Africanos

24. Cynthia Samuel-Olonjuwon – Organização Internacional do Trabalho

25. DelphineMaidou – Allianz África

26. Diane Karusisi (Dr) – Banco de Kigali

27. Elisabeth MedouBadang – Orange África

28. Elizabeth ElangoBintliff – Junior Achievement África

29. Ellen Johnson Sirleaf (HE) – Os mais velhos

30. Farida Bemba Nabourema – Liga Civil Togolesa

31. Fatima K. Mohammed (HE) – Nações Unidas

32. Fatma Samba DioufSamoura – FIFA

33. FatouBomBensouda – Corte Criminal Internacional

34. FatouJagne Senghor – Artigo 19 Oeste da África

35. FolorunshoAlakija – Óleo de Famfa

36. Genevieve Nnaji – Actriz

37. Gladys Kokorwe – Assembleia Nacional do Botswana

38. GraçaMachel – GracaMachel Trust

39. Hanna Tetteh (HE) – Nações Unidas

40. KamissaCamara (Hon) – Ministro do Gabinete do Mali

41. IbukunAwosika – Primeiro Banco da Nigéria

42. Ilwad Elman – Centro de Paz e Direitos Humanos Elman

43. Irene Ovonji-Odida – A Associação de Uganda de mulheres advogados

44. Jackie Chimhanzi (Dr) – Instituto Africano de Liderança

45. Janine KacouDiagou – Nsia Groupe

46. Jeannine MabundaLioko – Assembleia Nacional da RDC

47. Jewel Taylor (HE) – Vice-Presidente da Libéria

48. Josefa Leonel CorreiaSacko (HE) – Comissão da União Africana

49. Joyce Aryee (Dr) – Newmont Gana Gold Ltd

50. Joyce Msuya – Programa das Nações Unidas para o Ambiente

51. Joyce-Ann Wainaina – Citi East Africa

52. Judy Dlamini (Dr) – Universidade do Witwatersrand

53. Juliana Kantengwa (Dr) – Parlamento Pan Africano

54. Julie Gichuru – Comunicação Acumen Ltd

55. Justiça Irene Mambilima – Suprema Corte da Zâmbia

56. Justina Mutale – Fundação Justina Mutale

57. Khadja Nin – Músico

58. LeymahGbowee – Gbowee Peace Foundation África

59. Linda Ikeji – Blogger

60. Louise Mushikiwabo – Organização Internacional da Francofonia

61. LupitaNyong’o – Actriz

62. Mandisa Maya – Suprema Corte de Apelação da África do Sul

63. Mariam Jack-Denton – Assembleia Nacional da Gâmbia

64. Matshidiso Rebecca Moeti (Dr) – QUEM

65. Maya Hanoomanjee – Assembleia Nacional das Maurícias

66. MeazaAshenafi – Supremo Tribunal Federal da Etiópia

67. Michelle Ndiaye – Programa de Paz e Segurança de África

68. Mo Abudu – TV de Vida de Ébano

69. Monica Geingos (HE) – Primeira-Dama da Namíbia

70. Mosun Belo-Olusoga – Banco de acesso PLC Nigéria

71. Nadia Fettah – Saham Finances

72. NgoziOkonjoIweala – Aliança Gavi

73. Nicky Newton-King – Bolsa de Valores de Joanesburgo

74. NkosazanaDlamini-Zuma (HE) – Ministro do Gabinete Sul-Africano

75. NunuNtshingila – Facebook África

76. ObiageliEzekwesili – Transparência Internacional

77. OmotolaJaladeEkeinde – Actriz

78. OsaretinDemuren – GT Bank PLC Nigéria

79. OumouSangaré – Músico

80. PhumzileMlambo-Ngcuka (Dr) – Mulheres da ONU

81. Precioso Moloi-Motsepe (Dr) – African Fashion International

82. Priscilla Schwartz (Dr) – Ministro do Gabinete da Serra Leoa

83. PriscillahMabelane – BP Southern Africa (Pty) Ltd

84. Rebecca Akufo-Addo (HE) – Primeira-Dama do Gana

85. Rebecca Enonchong – Apps Tech

86. Rebecca Kadaga (Rt. Hon.) – Parlamento do Uganda

87. RetselisitsoeMatlanyane (Dr) – Banco Central do Lesoto

88. SaaraKuugongelwa-Amadhila (Rt. Hon. Dr) – Primeira-Ministra da Namíbia

89. Sahle-Work Zewde (HE) – Presidente da Etiópia

90. Sarah MbiEnow Anyang Agbor (Prof HE) – Comissão da União Africana

91. Sheila Tlou (professora) – Coalizão Global de Prevenção do HIV

92. Sola David-Borha – Standard Bank África

93. Sophie Ikenye – BBC Focus on África

94. Tiwa Savage – Músico

95. TsitsiMasiyiwa – Fundação Higherlife

96. Vera Songwe (Dr) – Comissão Económica das Nações Unidas para África

97. VerónicaMacamo – Assembleia da República de Moçambique

98. Wendy Lucas Bull – Grupo Absa Limited

99. Winnie Byanyima – Oxfam International

100. Yvonne Chaka Chaka – Músico