Vice-Presidente do parlamento sul-coreano está em Luanda

O Vice-presidente da Coreia do Sul, Lee Juyong, chegou no princípio da manhã desta terça-feira, a Luanda para uma visita de trabalho de 48 horas, tendo em conta o reforço das relações de amizade e cooperação entre os dois países.

No Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, o parlamentar coreano que chefia uma delegação de mais de seis legisladores recebeu cumprimentos de boas-vindas da segunda-vice-presidente da Assembleia Nacional (AN), Suzana Melo, entre outras individualidades.

Segundo o programa da visita que a Angop teve acesso, Lee Juyong será recebido em audiência pelo Chefe de Estado angolano, João Lourenço, e vai manter um encontro com o Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Ainda no âmbito da sua visita oficial de dois dias ao país, Lee Juyong encabeçará a delegação parlamentar da República da Coreia Sul nas conversações oficiais com a direcção da 3ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, liderada pela deputada Josefina Pitrá Diakité.

De salientar que segunda-feira, o Presidente da AN, Fernando da Piedade Dias dos Santos, recebeu em audiência o embaixador daquele país asiático em Angola, Kim Chang-Sik.

O estado de preparação da visita do Vice-presidente Lee Juyong e as relações entre as Repúblicas de Angola e da Coreia do Sul foram o destaque da reunião.