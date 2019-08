Uma estrela de todas as cenas

Heloisa Jorge brilha na TV como Gilda, no teatro como Dona Ivone Lara e participa de projeto musical de Lázaro Ramos

Heloisa Jorge está em todos os lugares – e sempre com destaque absoluto. No ar em horário nobre como a Gilda de “A Dona do Pedaço”, novela das 21h da TV Globo, a atriz angolana (radicada no Brasil desde os 10 anos) volta aos palcos em agosto, para novamente viver Dona Ivone Lara (é uma das três protagonistas do musical) na temporada paulista da peça. Além disso, Heloisa também está no maravilhoso projeto de Lázaro ramos e Jarbas Bittencourt “Viagens da Caixa Mágica”, peça de teatro infantil que acaba de ganhar sua versão em álbum musical, com divertidas canções sobre diversidade, aceitação e negritude. Um luxo só.

Heloisa também está no longa “Sujeito Oculto”, de Léo Falcão, ainda sem data de lançamento definida. Recentemente também brilhou como apresentadora do Prêmio Sim à Igualdade Racial, cantando e dançando, além de apresentar a festa da representatividade. Filha de pai brasileiro e mãe angolana, graduou-se em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia. Vem realizando trabalhos em teatro, TV e cinema desde 2003. Fez parte do longa metragem “Capitães da Areia” dirigido por Cecília Amado. Logo em seguida integrou o elenco da minissérie “Gabriela” de Walcyr Carrasco, pela Rede Globo de Televisão. Nesse período teve o seu trabalho elogiado pelo autor: “Há uma garota que, eu aposto desde já, será um grande sucesso: Heloísa. É uma grande atriz, ouçam o que estou dizendo! Tenho c erteza de que daqui por diante estará em muitas novelas”, escreveu.

Devido ao desempenho na minissérie Gabriela, em 2014, foi convidada a protagonizar a novela angolana “Jikulumessu”, dirigida pelo português Sergio Graciano, que foi exibida também aqui pela TV Brasil. Ainda em 2014, foi apresentadora do programa Conexões da Globo Internacional, que teve a sua veiculação em Angola e em todos os países africanos de língua portuguesa.

Já no teatro, foi indicada ao prêmio Braskem na categoria de melhor atriz pelo espetáculo “O Dia 14”, dirigido por Ângelo Flávio, da Companhia de Teatro Abdias Nascimento. Em 2009, foi indicada ao mesmo prêmio, na categoria de melhor atriz coadjuvante pelo espetáculo “A Farsa da Boa Preguiça”, dirigido por Harildo Déda. Um sucesso que se repete a cada novo trabalho.

Heloisa Jorge*

Atriz angolana que mora no Brasil desde os 10 anos, primeiro em Minas Gerais e depois na Bahia, onde estudou teatro. Interpreta Gilda, mulher de Amadeu (Marcos Palmeira) e rival de Maria da Paz (Juliana Paes) em “A Dona do Pedaço” nova novela das 21h na TV Globo. No teatro é uma das protagonistas de “Dona Ivone Lara – O Musical”, que começa temporada paulista em agosto. E também divide o palco com Lázaro Ramos no infantil “Viagens da Caixa Mágica”.

Heloisa pode falar com propriedade sobre:

Televisão

Teatro

Representatividade

Teatro Infantil

Cinema

Relacionamentos (por causa do seu personagem na novela)

Cultura Popular

Mulheres no samba

Samba

Black Money

Racismo no Brasil

África

Cultura Negra

Empoderamento

Mulheres empreendedoras

