Restaurante serve detergente em vez de sumo a bebé de 22 meses

Criança está internada em coma induzido.

Uma criança de 22 meses está internada em estado grave no Hospital de Nantes, em França, depois de ter ingerido, por engano, detergente num restaurante de um hotel em Pornic na quinta-feira.

Segundo o Le Parisien, citado pelo MSN que aponta a SIC Notícias como fonte, o detergente terá sido servido por engano, depois dos pais terem pedido um sumo de maçã para a filha. A criança terá vomitado o líquido imediatamente depois de dar o primeiro gole. O produto caiu-lhe sobre o vestido e provocou-lhe ainda queimaduras graves na pele.

A menina foi colocada em coma induzido, mas segundo o pai já não se encontra em perigo de vida, apesar de poder vir a perder o esófago. Citado pelo jornal francês, o pai está convencido de que o produto servido se tratava de um “detergente industrial que continha hidróxido de sódio”.

Entretanto, o hotel já reagiu, assegurando que o líquido era um detergente de loiça normal, “idêntico ao encontrado em todos os restaurantes”.

A investigação, que ainda está em curso, aponta para já um possível cenário. As primeiras provas mostram que um empregado terá utilizado uma embalagem velha de sumo para guardar detergente. Ao ausentar-se da cozinha, um outro empregado terá assumido que a embalagem do sumo tinha sido deixada, por engano, em cima da bancada, e guardou-a no frigorífico. Um terceiro empregado terá servido a “bebida” à criança.