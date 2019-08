Quase 70% dos alunos do 9.º ano chumbaram a Matemática na 2.ª fase

DN|Lusa

Quase 70% dos alunos que fizeram a prova final de Matemática do 9.º ano na 2.ª fase reprovaram, piorando face a 2018, ainda que a nota média no exame tenha subido, segundo dados oficiais hoje divulgados.

De acordo com as informações divulgadas pelo Ministério da Educação (ME), a prova final de Matemática do 9.º ano foi realizada por 2.264 alunos, cerca de menos 800 provas do que em 2018, e registou uma nota média de 29%, melhor do que os 21% do ano passado, mas com uma taxa de reprovação superior.

Este ano 67% dos alunos chumbaram a Matemática na 2.ª fase, contra os 63% de 2018.

Já na disciplina de Português a nota média baixou e entrou em terreno negativo: os 51% de 2018 baixaram para 44% este ano, a que corresponde uma taxa de reprovação de 34%.

“A 2.ª fase das provas finais de ciclo do 9.º ano de escolaridade destinou-se aos alunos que se encontravam em situação de não aprovação no ciclo. Assim, os alunos que tiveram acesso à 2.ª fase das provas finais são, naturalmente, os alunos que demonstraram maiores dificuldades ao longo do ano letivo, sendo as médias das classificações das provas finais de Português e de Matemática mais baixas relativamente aos resultados da 1.ª fase”, lê-se numa nota do ME hoje divulgada.

Na 1.ª fase, as médias dos alunos do 9.º ano nas provas finais desceram a Português e subiram a Matemática, voltando a uma média positiva, mas com uma taxa de reprovação ainda a rondar os 30%.

Matemática registou na 1.ª fase uma média de 55% e Português uma média de 60%.

De acordo com os dados do ME, as 4.925 provas finais realizadas na 2.ª fase decorreram em 1.198 escolas em Portugal e no estrangeiro, e foram classificadas por cerca de 290 professores.