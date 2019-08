Polícia detém homens que pretendiam roubar arma de segurança

A Polícia Nacional deteve, na quinta-feira, dois homens de 23 e 31 anos, no município do Cazenga, em Luanda, que pretendiam apoderar-se da arma de fogo de um agente de uma empresa de segurança privada em serviço num estabelecimento comercial

O porta-voz da Polícia Nacional no Cazenga, Luís Pedro, em declarações à Angop, referiu que o agente privado encontrava-se em serviço no interior do estabelecimento comercial, os dois cidadãos fizeram-se passar por clientes e aproveitando a distracção do segurança simularam uma luta.

Luís Pedro referiu que o segurança pretendia manter a ordem no recinto quando foi surpreendido pelos meliantes que pretendiam tirar-lhe a arma de fogo já carregada, e na luta um dos acusados activou o gatilho, atingindo o agente da empresa privada.

“Na acção um outro segurança foi alvejado com o disparo de arma de fogo no membro inferior directo, na região da coxa, e foi socorrido no Hospital dos Cajueiros, onde se encontra sob cuidados médicos, sem risco de morte”, referiu.

Ainda na quinta-feira, segundo Luís Pedro, foi detido um outro jovem acusado de ter cometido o crime de violação sexual cuja vítima é uma jovem menor de 18 anos, no distrito do Kima Kieza.

Segundo o oficial, a vítima que circulava da via pública por volta da meia noite, saía da residência dos pais em direcção a casa da tia,e deparou-se com o acusado que há dois anos aliciava a menina para aceita-lo como namorado.

De acordo com o porta-voz, sendo tarde a menina pediu a companhia deste que aproveitando-se da fragilidade da jovem levou-a para uma residência inacabada e sob coesão física consumou o coito. No local, a jovem clamou por socorro e foi possível deter o acusado.