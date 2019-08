Pilotos sul-africanos mortos em acidente de avião na Tanzânia

Dois pilotos sul-africanos que participavam num voo histórico, entre a Cidade do Cabo e Cairo, morreram este sábado, depois que o seu avião despenhou na Tanzânia, anunciaram as autoridades sul-africanas.

A equipa regressava à África do Sul depois de um voo de 12 mil quilómetros.

O U Dream Global justificou domingo que os directores do projecto, Werner e Werner Froneman, já estavam falecidos, quando o seu aparelho se despenhou.

“Ninguém foi implicado no acidente. Pedimos amavelmente a compreensão de cada um neste momento difícil”, declarou a equipa num comunicado transmitido à PANA.

A cadeia de televisão privada ITV relatou que o acidente ocorreu pouco depois da descolagem do aeroporto de Tabora.

O aparelho que penetrou o espaço aéreo tanzaniano proveniente do Uganda com destino ao Malawi emitiu um sinal de perigo, dando conta de uma avaria no motor, antes de desaparecer do radar.

Werner foi o pai de Megan Werner (17 anos), à frente do grupo de 20 jovens estudantes que construíam um avião Ling 4 de quatro assentos em apenas duas semanas.

Partiram de Cabo, em Junho último, e atravessaram a Namíbia, o Malawi, a Etiópia, Zanzibar, a Tanzânia e o Uganda antes de rumar para o Egipto, onde aterraram a 8 de Julho.