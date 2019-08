O vice-presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), Pedro Pardal Henriques, fala aos jornalistas após a reunião com a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) no Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, para a negociação das carreiras e vencimentos dos trabalhadores camionistas, em Lisboa, 07 de maio de 2019. (ANTÓNIO PEDRO SANTOS / LUSA)

Motoristas: Sindicato regista “boa vontade” do Governo mas diz que é insuficiente

O Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) registou hoje “a boa vontade” do Governo para iniciar um processo de mediação, mas considerou a proposta insuficiente para desconvocar a greve, sublinhando que tudo depende da Antram.

“Não podemos estar a desmarcar uma greve só com a boa vontade do senhor ministro quando vemos que a Antram [Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias] não aceita absolutamente nada”, afirmou à Lusa o advogado do SNMMP Pedro Pardal Henriques, citado pelo Correio da Manhã.

O representante legal do sindicato disse que, se a Antram não apresentar uma contraposta negocial até sexta-feira, véspera do plenário dos filiados no sindicato, agendado para sábado, a greve irá avançar na segunda-feira.