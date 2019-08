Morreu Toni Morrison, prémio Nobel de Literatura

VOA

A escritora americana Toni Morrison, vencedora do Prémio Nobel de Literatura em 1983, morreu aos 88 anos de idade na noite de segunda-feira, 5, revelou nesta terça-feira, a sua editora Knopf, no Twetter.

“Toni Morrison morreu de forma tranquila na noite passada rodeada da sua família e amigos. Era uma mãe, avó e tia extremamente devota, que se regozijava por estar com a sua família e amigos. A escritora consumada que valorizava a palavra escrita, fosse a sua, a dos seus alunos ou de outros, lia de forma voraz e passava maior parte do tempo em casa quando escrevia”, acrescentou a família num comunicado.

O seu editor de longa data Robert Gottlieb, da Knopf, escreveu: ” Ela era uma óptima mulher e uma grande escritora, e eu não sei do que sentirei mais falta”.

Por seu lado, o presidente da editora, Sonny Mehta, disse que “poucos escritores americanos escreveram com mais humanidade ou com mais amor que Toni”.

“As narrativas e a prosa fascinantes fizeram dela uma marca indelével na nossa cultura”, concluiu Mehta.

Natural de Ohio, Morrison nasceu a 18 de Fevereiro de 1931 e foi a primeira afro-americana a ganhar o Nobel..

A escritora, que se estreou como romancista em 1970 com “O olho mais azul”, ficou mundialmente conhecida com o livro vencedor do prémio Pulitzer de 1987, “Beloved (Amada)”, mais tarde adaptado a um filme de 1998, que teve como protagonistas Oprah Winfrey e Danny Glover.

Em 2012, o Presidente Barack Obama concedeu-lhe a Medalha Presidencial da Liberdade.

Entre outras obras conhecidas, estão “Sula” (1973), que lhe rendeu a indicação ao National Book Award, um dos principais prémios literários dos Estados Unidos, “Amor”, “Quem leva a melhor?” (infantil, em coautoria com Slade Morrison), “Jazz”, “Compaixão”, “Voltar para casa” e “Deus ajude essa criança”.