Hyundai lançou o seu primeiro carro com painéis solares

O New Sonata Hybrid já está disponível na Coreia do Sul.

De acordo com a Tecnologias ao Minuto, o prometido é devido e a Hyundai não desiludiu os seus fãs ao lançar o seu muito esperado primeiro carro com painéis solares no tejadilho.

Chama-se Hyudai New Sonata Hybrid e tem painéis solares que ajudam a recarregar a bateria entre 30 a 60% por dia, reduzindo as emissões de CO2 e aumentando a autonomia do veículo em cerca de 1,3km por ano.

O New Sonata Hybrid pode não cumprir todas as expetativas dos apreciadores de veículos elétricos mas funciona enquanto ‘proof of concept’ e, quem sabe, pode ajudar a trilhar o caminho para veículos 100% elétricos movidos a energia solar.