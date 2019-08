Gelson Dala no Antuérpia da Bélgica

O avançado angolano do Sporting de Portugal Gelson Dala foi contratado por uma época, com opção de compra, pelo Royal Antuérpia FC, da Bélgica, de acordo com a publicação lusa Abola, na sua edição desta terça-feira.

O atleta de 23 anos de idade jogou até então emprestado ao Rio Ave. Apesar de ter feito a pré-época2019/20 pelos leoninos, não foi opção do técnico Marcel Keizer.

Gelson Dala realizou uma campanha notável ao serviço do Rio Ave (2018/19) tendo marcado sete golos, além de ter sido considerado o melhor jogador da colectividade naquele período.

Formado na escola do 1º de Agosto, Gelson Dala foi melhor marcador do Girabola2016 (23 golos).

No seu novo clube, liderado pelo romeno László Boloni, o angolano terá a concorrência no ataque dos congoleses democráticos Dieumerci Mbokani (33 anos – contratado até 2020) e Jonathan Bolingi (25 anos – contratado até 2022).

De acordo com a Angop, o Royal Antuérpia é um clube que evolui na primeira liga Belga há três anos, sendo conhecido como parceiro do Manchester United, da Inglaterra, na cedência de jovens talentos.

Disputa jogos oficiais no Estádio Bosuil, com capacidade para 16 mil e 144 lugares.

Não é a primeira vez que um jogador angolano rubrica acordo com uma formação da Bélgica, em 2010, por exemplo, o médio Gilberto (actualmente exece funções de treinador) vinculou-se ao Lierse, também da primeira liga belga.