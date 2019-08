EUA prometem ‘usar todos os métodos’ para derrubar Maduro

A Casa Branca declarou nesta terça-feira (6) que os Estados Unidos usarão todos os métodos à sua disposição para acabar com o governo do presidente Nicolás Maduro na Venezuela.

Segundo a Sputnik, o presidente Donald Trump assinou um decreto executivo bloqueando todos os activos da Venezuela na jurisdição dos Estados Unidos, incluindo os do banco central do país e da estatal petrolífera PDVSA.

As medidas incluídas na ordem executiva concedem 21 isenções a organizações internacionais e não-governamentais para serviços como bens humanitários, correspondência, alimentos, remédios e internet.

O decreto também autoriza o Secretário do Tesouro, em consulta com o Secretário de Estado, a impor sanções às pessoas que apoiam Nicolás Maduro e seu “regime ilegítimo”.

“Todas as opções estão na mesa. Os Estados Unidos usarão todas as ferramentas apropriadas para acabar com o controlo de Maduro sobre a Venezuela, apoiar o acesso do povo venezuelano à assistência humanitária e assegurar uma transição democrática na Venezuela”, declarou a Casa Branca.

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, por sua vez, disse que o decreto apenas pretende formalizar o bloqueio contra Caracas. Segundo a sua declaração, é uma nova agressão da administração Trump contra os venezuelanos e descreveu-o como “o saque mais grotesco e flagrante registado na história contemporânea”.