Embaixada do Reino Unido disponibiliza bolsas de mestrado

A embaixada do Reino Unido em Angola anunciou segunda-feira (05), em Luanda, a abertura das candidaturas para bolsas de mestrado, no âmbito do programa Chevening que visa impulsionar estudantes com potencial de liderança.

As Bolsas de Estudo Chevening são um programa global de bolsas de estudo do Governo do Reino Unido, financiado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros Britânico (FCO) e por organizações parceiras.

De acordo com uma nota de imprensa da Embaixada britânica chegada hoje (terça-feira) à Angop, as candidaturas vão encerrar no dia 05 de Novembro deste ano. Os candidatos podem se inscrever através do site www.chevening.org/apply

O documento explica que para o ano de 2019/2020 foram oferecidas 10 bolsas a bolseiros de Angola e São Tomé e Príncipe. Os estudantes de São Tome e Príncipe também serão contemplados pelo facto da Embaixada Britânica em Angola representar aquele país.

Com vista a elucidar os estudantes angolanos, a embaixada vai realizar palestras nas universidades e institutos nas províncias do Uíge e Zaire, no final deste mês.

Segundo a embaixadora britânica, Jessica Hand, a meta é procurar líderes ambiciosos, profissionais com visão para o futuro, realçando que o Chevening não abre somente novas portas, abre a mente.

“O bolseiro Chevening aprenderá muito simplesmente interagindo com pessoas de todo o mundo, viajando pelo Reino Unido no seu tempo livre e envolvendo se com as comunidades em que vive. Aqueles que tiram o máximo proveito da experiência é aqueles que colocam retribuem no futuro”, disse.

Para a diplomata um ano passa mais rápido quando existe o que aprender, mencionando que a estadia no Reino Unido dos futuros bolseiros será apenas o começo de uma jornada para toda a vida como integrante de uma comunidade internacional de agentes de mudança.

“A nossa esperança é que os estudantes deixem o Reino Unido inspirados, motivados e melhor capacitados para dar vida às suas próprias ideias”, finalizou.

Dentre os requisitos de candidatura se destaca a nacionalidade angolana, média de 14 valores no curso de licenciatura e domínio da língua inglesa, não havendo limites em termos de idade.

O programa de bolsas de estudos do Ministério dos Negócios Estrangeiros Britânico “Chevening” funciona em 160 países. Em Angola tem proporcionado mestrados nas áreas de Saúde, Educação, Economia, Engenharia, Gestão, entre outras.