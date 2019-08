Câmara deve iniciar hoje votação de segundo turno da Reforma da Previdência

Sputnik

A Câmara dos Deputados deve iniciar nesta terça-feira (6) a votação do segundo turno da proposta de Reforma da Previdência.

Assim como na votação em primeiro turno, serão necessários 308 votos para que a matéria seja aprovada e enviada ao Senado, onde também será analisada em dois turnos de votação.

A proposta foi enviada pelo Executivo em fevereiro e foi aprovada em primeiro turno por 379 votos a 131 no mês passado. Depois de quatro dias de debates, os deputados aprovaram quatro emendas e destaques e rejeitaram oito.

Essa é a primeira semana de atividades após o retorno dos deputados do recesso parlamentar.

Na votação em segundo turno, os partidos podem apresentar apenas destaques supressivos, ou seja, que retirem trechos do texto aprovado em primeiro turno.

Para garantir o número de votos necessários para aprovação da matéria, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), se reuniu com líderes de diversos partidos e com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni e com o presidente Jair Bolsonaro.

Em um evento em São Paulo, Maia disse esperar que a Reforma da Previdência seja votada até o fim desta semana.