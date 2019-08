Membro das Forças Especiais(FE) do Exército Brasileiro, prepara a sua FN MINIMI Special Purpose Weapon-SPW durante a Operação Laçador 2013. As Forças Especiais do Exército e Polícia Federal já empregam a MINIMI. Observar o trilho Picatinny para acoplagem de instrumentos ópticos e optrônicos (Foto - Agência FAB)

Brasil sobe no ranking das maiores potências militares do mundo

EUA, Rússia e China lideram o índice Global Firepower 2019. A classificação considera 55 fatores variáveis. Brasil lidera entre os países latino-americanos.

Em 2019, o ranking anual Global Firepower incluiu 137 países por ordem de poderio militar. Durante a classificação foi utilizada uma fórmula única que permite a países com baixo nível tecnológico competir com outros mais avançados.

Ao comparar os países, são analisados fatores como capacidade financeira, efetivos militares, quantidade de armamentos, recursos naturais, poderio industrial e outros indicadores. No entanto, o índice não considera o poderio nuclear e a atual liderança política e militar dos países.

Top 5

Os EUA possuem o maior orçamento destinado à defesa do mundo. Esta é uma das razões que colocam o país no 1º lugar do ranking. A pontuação do país foi de 0,0615, sendo que quanto mais próximo de 0,000 pontos – mais poderoso é o país.

Apresentamos embaixo alguns dados sobre os EUA e logo após seguem outros países.

Gastos com Defesa: US$ 716 bilhões

Efetivos (ativo e reserva): 2.141.900

Número de aeronaves: 13.398 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros

Número de tanques: 6.287

Número de veículos blindados: 39.223

Número de meios navais: 415

A Rússia ocupa o 2º lugar da nossa lista com 0,0639 pontos. Embora o país esteja sob sanções, a Rússia continua modernizando suas Forças Armadas.

Gastos com Defesa: US$44 bilhões

Efetivo (ativo e reserva): 3.586.128

Número de aeronaves: 4.078 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros.

Número de tanques: 21.932

Número de veículos blindados: 50.049

Número de meios navais: 352

A China vem em 3º com 0,0673 pontos. Recentemente sua Marinha recebeu o segundo porta-aviões.

Gastos com Defesa: US$224 bilhões

Efetivo (ativo e reserva): 2.693.000

Número de aeronaves: 3.187 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros.

Número de tanques: 13.050

Número de veículos blindados: 40.000

Número de meios navais: 714

A Índia conseguiu a 4ª posição com 0,1065 pontos. Em 2019 o conflito entre a Índia e o Paquistão se intensificou, após 42 paramilitares terem morrido em resultado de uma ação do grupo terrorista Jaish-e-Mohammed.

Gastos com Defesa: US$55.2 bilhões

Efetivo (ativo e reserva): 3.462.500

Número de aeronaves: 2.082 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros.

Número de tanques: 4.184

Número de veículos blindados: 2.815

Número de meios navais: 295

Encerrando o Top 5, a França obteve 0,1584 pontos. Em seus investimentos o país focalizou-se na defesa cibernética, de acordo com os autores do ranking.

Gastos com Defesa: US$40.5 bilhões

Efetivo (ativo e reserva): 388.635

Número de aeronaves: 1.248 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros.

Número de tanques: 406

Número de veículos blindados: 6.300

Número de meios navais: 118

Países latino-americanos

Sendo uma das regiões com baixo índice de conflitos entre países, a América Latina de modo geral não registra grandes investimentos em defesa. Desses países, o Brasil é o primeiro a aparecer na lista. O país saltou duas posições desde o ano passado, subindo de 15º para 13º. O Brasil recebeu 0,2487 pontos.

Gastos com Defesa: US$29.3 bilhões

Efetivo (ativo e reserva): 1.674.500

Número de aeronaves: 706 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros.

Número de tanques: 437

Número de veículos blindados: 1.881

Número de meios navais: 110

O México ficou em 34º lugar, sendo o segundo país latino-americano a aparecer na lista.

Gastos com Defesa: US$7 bilhões

Efetivo (ativo e reserva): 358.500

Número de aeronaves: 493 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros.

Número de tanques: 0

Número de veículos blindados: 695

Número de meios navais: 143

A Argentina ficou no 38º, ganhando 0,6274 pontos.

Gastos com Defesa: US$4.33 bilhões

Efetivo (ativo e reserva): 75.000

Número de aeronaves: 269 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros.

Número de tanques: 374

Número de veículos blindados: 630

Número de meios navais: 42

O Peru ocupa o 42º com 0,6841 pontos.

Gastos com Defesa: US$2.56 bilhões

Efetivo (ativo e reserva): 280.000

Número de aeronaves: 288 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros.

Número de tanques: 145

Número de veículos blindados: 550

Número de meios navais: 60

Colada no Peru se segue a Venezuela. O país ocupa o 43º posto com 0,6931 pontos.

Gastos com Defesa: US$4 bilhões

Efetivo (ativo e reserva): 128.000

Número de aeronaves: 279 em serviço, incluindo aviões de transporte e outros.

Número de tanques: 485

Número de veículos blindados: 338

Número de meios navais: 50