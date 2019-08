Angola e Índia avaliam cooperação cultural

Angop

O reforço da cooperação cultural, com enfoque na promoção e divulgação dos bens culturais e dos traços identitários dos dois povos, bem como a formação de quadros marcou a audiência concedida, esta terça-feira, pela ministra da Cultura, Maria da Piedade de Jesus, ao embaixador da Índia, Srikumar Menon.

Durante a audiência, a ministra, que considerou de “excelentes” a cooperação entre os dois países, focou-se na necessidade de se reforçar o intercâmbio bilateral como forma de se expandir a cultura.

Maria da Piedade de Jesus apontou ainda a formação cultural e a capacitação dos professores do Instituto Médio Técnico de Artes “CEARTE” e do Instituto Superior de Artes (ISART).

A governante angolana transmitiu igualmente informações sobre a realização da Bienal de Luanda – Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz, a ter lugar entre 18 a 21 de Setembro, bem como o processo de inscrição do Memorial do Cuito Cuanavale, do Corredor do Kwanza e das pinturas rupestres do Tchitundu Hulu na lista do património mundial da Unesco.

Por seu turno, o diplomata indiano, Srikumar Menon, reiterou a disponibilidade do seu país em cooperar com Angola nos mais variados domínios, particularizando a formação de quadros e cultural.

Afirmou que a intenção é alargar a área de cooperação entre os dois países, cujo enfoque está direccionado ao domínio comercial.

No plano formativo, Srikumar Menon afirmou que anualmente o seu país disponibiliza 20 a 30 bolsas por ano. “Este ano, só 8 estudantes angolanos aderiram ao programa”, afirmou o embaixador, que apontou a língua como o principal obstáculo para a adesão dos angolanos as bolsas de estudos.

Anunciou ainda para o mês de Setembro o lançamento da obra de Agostinho Neto, traduzida na língua oficial daquele país, cujo acto contará com a presença de Maria Eugénia Neto e de Irene Neto.

Este movimento cultural, de acordo com o diplomata, visa o fortalecimento das relações culturais entre os dois países.

O embaixador convidou Angola a participar na maior manifestação cultural da Índia a realizar-se 6 a 20 de Outubro, na cidade de Nova Deli, e solicitou o angolano para o processo de candidatura da cidade de Jaipur como património mundial.

Assistiram a audiência quadros do Ministério da Cultura, entre os quais o director do Gabinete de Intercâmbio, Paulo Kussy.

A Índia oferece anualmente a Angola 30 bolsas de estudo para cursos de pós-graduação e 30 vagas no âmbito do programa de cooperação técnica e económica indiana, para cursos médicos especializados aos profissionais de saúde.

Até 2013, as trocas comerciais entre os dois países rondavam os 7,5 biliões de dólares norte-americanos, com a exportação do petróleo angolano, mas devido à crise financeira, baixaram para 3,5 biliões.

As relações entre Angola e Índia datam de 1761 (época da colonização portuguesa), altura em que algumas regiões da Índia (Goa, Damão e Dio) eram consideradas, tal como Angola, territórios portugueses.