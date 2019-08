Andebol: Angola vence em estreia no “Busan Cup”

A selecção nacional sénior feminina de andebol estreou-se nesta terça-feira com vitória frente à Roménia, por 28-20, em jogo da 1ª jornada do torneio internacional denominado “Busan Cup2019”, que decorre no pavilhão Sajik Indoor, na Coreia do Sul.

Ao intervalo, escreve Angop, as angolanas venciam por 15-8.

Quarta-feira, as dodecampeãs africanas defrontam a Rússia, para a segunda jornada da prova. Folgam na quinta-feira e voltam a entrar em cena na sexta, diante da África do Sul.

Dia 10, a equipa nacional mede forças com a Dinamarca e a 11 encerra a competição com a Austrália.

Angola participa nesta prova tendo em vista a disputa do Campeonato do Mundo, a decorrer no Japão, de 29 de Novembro a 15 de Dezembro deste ano.

Sob liderança do dinamarquês Morten Soubak, a selecção é constituída por: Helena Sousa, Teresa Almeida (guarda-redes), Joana Costa, Claudeth José, Juliana Machado, Iracelma Silva, Janeth Santos, Vilma da Silva (pontas), Albertina Kassoma, Liliana Venâncio Ruth João (pivôs), Helena Paulo, Isabel Guialo (centrais), Magda Cazenga, Aznaide Carlos, Wuta Dombaxi e Natália Bernardo (laterais).