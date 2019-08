ADPP disponibiliza 60 vagas para 2020

Sessenta vagas estarão disponíveis na Escola de Formação de Professores do Futuro, afecta a ONG (Organização não Governamental) Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP-Angola) na província da Lunda Sul, para os próximos três anos.

Segundo avança Angop, a informação foi avançada hoje, terça-feira, em Saurimo, pelo responsável da instituição, Elias Pacote, realçando que a primeira fase das inscrições tiveram início a 18 de Julho e a segunda terá lugar de 19 de Novembro a 10 de Janeiro de 2020.

A capital da província (Saurimo) contará com 30 vagas, Muconda, Dala e Cacolo com 10, respectivamente.

As Escolas de Formação de Professores do Futuro estão vocacionadas para a instrução de docentes qualificados para o ensino primário.

Desde a sua implementação, na Lunda Sul, a 01 de Junho de 2016, graduou 37 formandos, nas áreas de Ciências Sociais, Pedagogia, Matemática e Língua Portuguesa.

No presente ano lectivo foram matriculados 60 novos estudantes que se juntarão aos 48 inscritos em 2018, perfazendo um total de 108, dos quais 60 em regime interno a fazerem estágios nas mais diversas escolas da região.

A escola de professores do futuro do município do Dala, implementada em 2016, funciona com quatro salas de aulas provisórias e um corpo docente composto por 15 professores.

A ADPP, presente em Angola desde 1986, actuando na Educação, Saúde, Desenvolvimento Rural, Agricultura e Ambiente. Actualmente tem mais de 50 projectos de desenvolvimento operacional em 17 províncias.