Activistas cívicos pedem estado de emergência no sul de Angola

Activistas e responsáveis cívicos defendem a declaração do estado de emergência no Sul de Angola devido à seca e à fome por parte do Presidente da República.

O pároco da Missão de Santo António nos Gambos no Sul da Huíla, Jacinto Pio Wacussanga, diz que há muito se devia ter declarado o estado de emergência.

Ele afirma temer pelo futuro e receia que pelo andar dos acontecimentos o sul de Angola assista a uma tragédia humanitária.

“É necessário que se declare crise humanitária ou estado de emergência, como se queira, para que realmente haja um maior apoio a nível nacional e internacional e uma maior atenção ao problema. Porque se não houver essa atenção do Estado angolano daqui a alguns meses teremos um desastre humanitário”, afirma o padre e activista cívico.

Por seu turno, o director da Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (ADRA) na Huíla e Cunene, Simeone Chiculo, considera que uma declaração do estado de emergência será importante se se traduzir numa solução imediata da crise de água e alimentos com que se debatem as populações locais.

Chiculo olha para os esforços até ao momento empreendidos e lamenta que tenham pouco reflexo na vida das comunidades.

“Nós gostaríamos de ver uma resposta pragmática que responda às preocupações que as pessoas estão a viver. Quais são as preocupações? A falta de água, a falta de alimentos. Já se falou muito, o Presidente visitou a região e disponibilizou recursos, mas vamos paraa as comunidades e, até hoje, a resposta efectiva é zero.

Se for uma declaração também para cair na mesma retórica para nós não adianta nada, o que adianta são respostas efectivas”, avisa Chiculo.

No programa Angola Fala Só, da VOA, na sexta-feira, 2, o deputado pela UNITA, Nelito Ekuikui, defendeu a declaração do estado de emergência para fazer frente à seca e a fome que grassa o Sul de Angola.