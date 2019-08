5ª Edição do Seedstars World, maior competição de Startups para mercados emergentes está de volta a Angola

No dia 6 de Setembro de 2019, dez das melhores startups em fase de constituição irão competir para representar o país no Seedstars Summi e ganhar um prémio de até USD 500.000 em equidade de investimento e outros prémios. (DR)

Portal de Angola | Diniz Kapapelo

Dia 6 de Setembro de 2019, dez das melhores startups em fase de constituição irão competir para representar o país no Seedstars Summi e ganhar um prémio de até USD 500.000 em equidade de investimento e outros prémios.

De acordo com uma nota chegada à Redacção do Portal de Angola, – Seedstars World – a maior competição de Startups em mercados emergentes e de crescimento rápido do cenário de Startups está de volta à Angola pela quinta vez. Seedstars vai albergar um evento dinâmico de pitching no dia 6 de Setembro.

As empresas selecionadas para as sessões de formação e para as apresentações no Seedstars Luanda não poderão ter mais do que dois anos de existência, deverão não ter arrecadado mais do que 500 mil dólares americanos de financiamento e devem possuir um produto mínimo viável e inovador, idealmente já com alguma atracção. As mesmas Startups devem ter adaptabilidade regional e global, visto que a Seedstars procura soluções smart, que estejam focadas no desenvolvimento de produtos sustentáveis e rentáveis no mercado global.

As candidaturas, acrscenta o documento, estão abertas até o dia 27 de Agosto de 2019, e estão desafiadas todos aqueles projectos inovadores a se inscreverem em https://seedsta.rs/ssw19-luanda. Após uma análise cuidadosa, a equipa da Seedstars irá seleccionar até dez das melhores startups de Angola para apresentarem as suas ideias, no dia 6 de Setembro de 2019, e se habilitarem a competir no Seedstars Summit, que acontece anualmente na Suíça. Além disso, as principais startups entrarão no Programa de Preparação para Investimentos da Seedstars, com a duração de 1 a 3 meses, que conecta as startups locais a outras com experiência global, a fim de ajudar os empreendedores a estarem aptos para receberem investimento.

Juntaram-se igualmente a este projecto, empresas locais que irão conferir qualidade ao evento, Banco Millennium Atlântico, Unitel, a Embaixada dos EUA, On Time e o embaixador local, KiandaHub.

“A Unitel como motor do ecossistema de inovação e tecnologia, olha para o Seedstars como um player fundamental para o desenvolvimento e reforço do ecossistema de empreendedorismo angolano. Para nós, este evento é uma plataforma de disseminação de conteúdo nacional e incubação como uma forma de refinamento dos mesmos,” explica Eunice de Carvalho, Chefe de Assuntos Corporativos na Unitel.

“O Atlântico acredita que a tecnologia irá para sempre transformar a maneira como vivemos. Também acreditamos que existe uma nova geração de líderes fazendo esta transformação. Nós somos parte deste processo de transformação.” explica Augusto Ramiro Baptista, Membro do Conselho do Banco Millennium Atlântico.

Para a KiandaHub, “é um grande prazer ser o embaixador local da SeedStars World em Luanda pela 5ª vez, principalmente pela exposição que as startups vencedoras das edições anteriores – Jobartis, Wi-Connect, Tupuca e Kubinga – alcançaram a nível nacional, regional e global. Continuaremos a apoiar a iniciativa e outros programas para impulsionar, continuamente, o ecossistema angolano”, explicou Joel Epalanga, Director Executivo da KiandaHub.

“O ecossistema de Angola ainda é incipiente e o ambiente de negócios ainda é bastante desafiador. No entanto, vemos alguns casos de sucesso como a Jobartis, a Tupuca e a Kubinga surgindo da competição e estamos empolgados para descobrir mais dessas startups e estimulá-las ainda mais”, afirmou Cláudia Makadristo, Gerente Regional para a África na Seedstars.

SOBRE SEEDSTARS

“Eles tentaram enterrar-nos, mas eles não sabiam que éramos sementes” – Provérbio Mexicano

A Seedstars é um grupo privado suíço de empresas com a missão de impactar a vida das pessoas em mercados emergentes por meio da tecnologia e do empreendedorismo. As actividades dos grupos abrangem mais de 80 empresas emergentes através de uma variedade de eventos, como o Seedstars World Competition, programas de aceleração, centros físicos chamados Seedspace, investimentos de capital de risco e actividades de construção de empresas.

SOBRE A COMPETIÇÃO SEEDSTARS WORLD

Seedstars World é a maior competição de startups do mundo em mercados emergentes. Nos últimos seis anos, a Seedstars Teams viaja por uma tournée mundial de 9 meses e procura as melhores startups em estágio inicial em mais de 65 países, organizando mais de 100 eventos. Um vencedor é seleccionado para representar cada país visitado e é convidado a participar de uma das 5 Cúpulas Regionais, reunindo todos os vencedores locais de cada região para interagir com investidores regionais, mentores e empresas.

Os vencedores locais também recebem a chance de representar os seus países no Seedstars Summit, o evento final da competição na Suíça, em que as startups competem por até 500 mil dólares americanos em investimentos. O Seedstars Summit é o principal evento da Seedstars, repleto de sessões de discussão, painéis de discussão, workshops especializados e as melhores mentes dos mercados emergentes.