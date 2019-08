1º Feira Científica dos Estudantes Angolanos no Rio de Janeiro

Por Lourenço Loy

A União dos Estudantes Angolanos No Rio de Janeiro (UEBRA-RJ), vai realizar a 1º Feira Científica Estudantil Angolana no Rio de Janeiro, em setembro. A Feira a ser realizada nos dias 13 e 14 de setembro do corrente ano, na Biblioteca Parque Estadual do Rio de Janeiro, localizado no Centro do Rio.

A iniciativa da UEBRA-RJ é dar destaque nos trabalhos e projetos acadêmicos dos estudantes angolanos e africanos no geral. É a primeira vez que será realizada uma feira Científica Acadêmica voltada aos estudantes angolanos com foco em Angola.

Em entrevista a Rádio Kwanzario, Domingas Mulenza presidente da UEBRA-RJ, disse “a feira vem atender a necessidades de muitos estudantes angolanos que tem projetos acadêmicos e não têm onde apresentar dai surgiu o projeto da Feira Científica”.

A feira científica vem de acordo às diretrizes do presidente da República João Lourenço, que quando esteve em cuba incentivou aos estudantes a realizarem feiras cientificas onde podem expor seus projetos e ideias.

A feira tem o apoio da Embaixada de Angola no Brasil, Consulado Geral de Angola no Rio de Janeiro, TAAG, e Governo do Estado do Rio de Janeiro.