Yano e Megue brilham na apresentação do Petro

O avançado Yano e o médio Megue foram ontem os autores dos golos que ditaram a vitória do Petro de Luanda, no estádio dos Coqueiros, frente à Académica do Lobito, por 2-0, em jogo que contou para a apresentação do plantel tricolor para a época 2019/20.

Proveniente do banco de suplentes na primeira sessão de substituições da partida, o atacante Yano, de livre, abriu o marcador sem dar hipótese de defesa ao guarda-redes lobitanga Nsesani, aos 57 minutos.

Oito minutos a seguir foi a vez de Megue, também vindo do banco, que após ter recebido um passe, driblou o adversário e de muito longe bateu Nsesani, fixando para dois o triunfo tricolor naquele que foi o duelo de abertura da temporada, em que o clube do eixo viário aponta o título como o principal objectivo.

Apesar do estágio pré-competitivo na África do Sul, os petrolíferos mostraram ligeira insegurança na transição da bola, recuando várias jogadas – sobretudo na etapa inicial -, que levariam perigo à baliza oposta se fossem direccionadas para o ataque.

Por sua vez, os lobitangas que se apresentaram-se coesos, rematando inúmeras vezes nos primeiros 45 minutos, viram-se sem suporte defensivo para travar o habilidoso Megue, tendo os seus defesas recorrido constantemente a atitudes faltosas.

A vantagem da equipa da casa manteve-se até o final do duelo.

O ponta de lança Job (por motivo de saúde), Wilson, Musah, Eddie, Karanga, Maguxi, por opção técnica, foram os grandes ausentes.

No Petro de Luanda fizeram parte do encontro Elber, Natahan, Gerson, Picas, Ari, Megue, Diógenes, Dany, Tuyisenge, Dany, Tyisenge, To Carneiro, Gladilson, Benvindo, Isaac, Herenilson, Tony, Além, Nary, Tomé, Bugos, Danilson, Mualucano, Dos Santos, Kelson, Telmo e Muila.

Treinador: António Cosano.

Já pelo Académica do Lobito jogaram Nsesani, Nando, Sozinho, Libero, Cruz, Liudala, Lito, Jerry, Geavauy, Cláudio, Maurício, Depú, Zebedeu, Geruauo, Edú, Aléu, Noé, Adi, Cebola e Caubi.

Treinador: Zeca Água.