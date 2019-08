Reiterada cooperação Angola/China em comunicação social

A Directora do gabinete de Intercâmbio Internacional do Ministério da Comunicação Social, Maria de Lourdes Mousinho, retirou nesta segunda-feira, em Beijing, (China) a intensidade da cooperação no sector entre os dois países, escreve a Angop.

A responsável discursava na cerimónia de encerramento do Seminário sobre Jornalismo e Imprensa dos Países de Língua Portuguesa, onde realçou que Angola deve tirar o máximo de proveito do gigante asiático nas tecnologias de informação, bem como na formação técnico-profissional.

Referiu que o Ministério da Comunicação Social incentiva a troca de agendas noticiosas, entre os mais distintos órgãos.

O seminário, que teve a duração de duas semanas, esteve dividido em três partes: palestras temáticas; excursões e experiência cultural, e além da cidade de Beijing, os participantes estiveram nas cidades de Anhui e Tongling.

Participaram do evento jornalistas de Angola, Brasil, Moçambique, Guiné-Bissau, Portugal, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde num seminário promovido pelo Ministério do Comércio da República Popular da China.

Do vasto programa de trabalhos cumprido pelos participantes destacam-se visitas de estudos aos órgãos de imprensa chinês, rádios e televisões, contacto com profissionais da imprensa chinesa, partilha de experiências na vertente do jornalismo e do serviço de imprensa e a rede nacional de livros e periódicos.

O seminário coincidiu com as proximidades das comemorações do 70.º aniversário da fundação da República Popular da China.

Os dois países estabeleceram laços diplomáticos em 1983, e têm mantido uma intensa cooperação bilateral nas duas últimas duas décadas.