Polícia detém soba por alegada comercialização de armas de fogo

O soba da localidade de Kiavanga, comuna de Kindege, município do N’zeto, foi detido no último fim-de-semana pela Polícia Nacional, por alegada comercialização de armas de fogo.

Em posse do cidadão, de 45 anos de idade, foram encontradas cinco armas de fogo, das quais três do tipo AKM e duas caçadeiras, informou hoje, segunda-feira, à Angop o porta-voz da Delegação Provincial do Zaire do Ministério do Interior, Carlos Fidel.

De acordo com a Angop, o soba recolhia as armas das mãos dos cidadãos com o pretexto de as entregar às autoridades policiais, mas, na verdade, comercializava-as aos caçadores furtivos da localidade, disse o porta-voz.

Explicou que a detenção do regedor, que incorre também pelo crime de posse ilegal de armas de fogo, resulta de uma denúncia dos aldeões às autoridades competentes.

O processo decorre em trâmites normais e, nos próximos dias, será encaminhado ao Ministério Público.

Este é o primeiro caso do género a registar-se no município piscatório do N’zeto, desde o princípio do ano em curso.