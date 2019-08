Mais de 200 polícias licenciados em Ciências Policiais e Criminais

De acordo com uma nota do Minint, o Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais, “General – Osvaldo de Jesus Serra Van-Duném”, outorgou, na manhã de hoje, em Luanda, o grau de licenciatura a 292 finalistas do 3⁰ Curso Superior em Ciências Policiais e Criminais, num acto presidido pelo Ministro do Interior, Eugénio César Laborinho.

Na sua intervenção, Eugénio César Laborinho reconheceu que o processo de formação deve ser contínuo e sistemático, especialmente, nas forças de segurança e ordem interna, sobretudo nos efectivos da PNA, para corresponder às exigências sociais.

Por seu turno, o Director da referida instituição de ensino superior, Comissário, Luís da Fonseca Cadete, garantiu que durante a formação, acautelou-se o plano curricular nas componentes académicas, científicas e disciplinares, complementadas com acções práticas suficientes para capacitar os novos licenciados ao perfil exigido ao profissional da Polícia.

“Neste sentido, não temos qualquer receio em afirmar que a Direcção do Ministério do Interior, Comando Geral da Polícia Nacional e a sociedade civil, podem contar com o valioso contributo destes bravos homens e mulheres, pois estão prontos a cumprir as distintas missões que lhes forem acometidas no domínio da segurança pública e investigação de ilícitos penais”, afirmou o responsável.

Realça-se que, nos cinco anos de formação, desde 2014, os licenciados foram instruídos em matérias sobre Segurança Pública aplicada nas modalidades de Ciências Policiais e Criminais, Gestão e Administração Policial e Direito Policial, de modos a elevar os níveis científicos e técnicos dos novos policiólogos, reflectindo-se no aumento do grau de operatividade nos diferentes órgãos da Polícia Nacional.

Participaram da cerimónia de outorga, o Secretário de Estado do Interior, Bamukina Zau, Comandante-Geral da Polícia Nacional, Comissário-Geral, Paulo Gaspar de Almeida, o Inspector-Geral da PNA, Comissário-Chefe, Luis Gomes, membros dos Conselhos do Ministério do Interior, do ISCPC, docentes e familiares dos finalistas.