Incêndio destrói parcialmente mercado da madeira na Maianga

Um incêndio de médias proporções destruiu parcialmente, no princípio desta segunda-feira, o mercado informal da Madeira, no distrito da Maianga, em Luanda.

O incêndio, que teve início por volta das duas horas da madrugada e extinto as cinco, não causou vítimas humanas, tendo afectado a zona de venda de material de construção civil.

Em declarações à Angop, o porta-voz do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros (SNPCB), Faustino Minguês, disse que foi consumido pelo fogo 90 por cento do material exposto para venda, entre tintas, instrumentos eléctricos, portas e janelas de madeira, bem como as barracas onde era comercializada comida e bebidas.

Para combater o incêndio foram mobilizados 18 especialistas dos bombeiros em extinção de incêndios apoiados por três viaturas de 30 e 35 mil litros de água provenientes dos quartéis do Gamek, Central e do Kilamba-Kiaxi.

Até ao momento, se desconhecem as reais causas do incêndio, mas presume-se que seja fogo posto, referiu.

O mercado informal da madeira existe há mais de 20 anos, alberga mais de 400 vendedores e comporta áreas para refeições, vendas de alimentos diversos, perecíveis, roupas, reparação de electrodomésticos, relógios e barbearias.

Está localizado a cerca de mil metros da Avenida 21 de Janeiro nas imediações do Nosso Centro.