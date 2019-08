Futebol: Selecção da Polícia Nacional vence Moçambique

Angop

A selecção da Polícia Nacional venceu neste domingo a congénere do Moçambique, por 3-2, em partida da primeira jornada da 10º edição dos jogos da Organização Regional da África Austral (SARPCCO) de futebol feminino.

No jogo disputado no campo 22 de Junho “Raul Kinanga”, o combinado nacional já vencia por 2-1 ao intervalo, num desafio em que da parte angolana marcaram as jogadoras Florinda (duas vezes, aos 21 e 38 minutos) e Mamati aos 47.

Já para as moçambicanas marcou Learcia aos 10 minutos e Arminda aos 30.

Na outra partida do dia, a África do Sul bateu o Zimbabwe por 4-1.

A próxima jornada (2ª) será disputada quarta-feira (dia 06) com os jogos Zimbabwe e Angola (às 11H00, no Raul Kinanga) e, às 13 horas, a África do Sul vai defrontar as moçambicanas no mesmo recinto.

Em masculinos, na abertura (sábado) Angola perdeu, no campo dos Coqueiros, com a Zâmbia por 2-3, para serie (A). Já para a conclusão da primeira jornada, a África do Sul empatou com a Namíbia para serie B. O Zimbabwe (serie A) e Moçambique (serie B) folgaram.

A 2ª jornada, segunda-feira, a ser disputada no campo Daniel Ndunguidi, o Zimbabwe medirá forças com a Zâmbia (serie A) e Moçambique enfrenta a África do Sul (serie B). Angola e Namíbia folgam.

Os 10º jogos da SARPCCO arrancaram no sábado, com a cerimónia de abertura realizada no Estádio dos Coqueiros, e contou com a presença de várias individualidades dos desportos, Executivo angolano e dos países participantes, com destaque para o ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança, Pedro Sebastião, e a ministra da Juventude e Desportos, Ana Paulo Sacramento.

O torneio termina no dia 15 deste mês.