Explosão deixa pelo menos 17 mortos e 32 feridos no Egipto

Pelo menos 17 pessoas morreram e 32 ficaram feridas devido a uma explosão à frente de um hospital oncológico no Cairo (Egipto), informaram as autoridades.

Uma viatura que circulava em contra-mão colidiu com outras três, causando a explosão, informou o ministério do Interior do Egipto em comunicado, citado pela Reuters.

A explosão, que supostamente aconteceu quando o veículo colidiu entrando em marcha trás na rua, causou um incêndio que afectou parte do hospital, informou a EFE, com informações da agência estatal egípcia MENA.

A ministra da Saúde, Hala Zaid, avançou o número ao canal CBC Extra da televisão egípcia.

Segundo a agência, a ministra da Saúde afirmou que foram enviadas ambulâncias ao hospital para fazer a transferência dos pacientes para outros locais.

Acrescentou que continuam os trabalhos de busca de outros corpos que poderiam ter caído no rio Nilo, que fica em frente ao hospital.

A procuradoria do Egipto está a investigar a causa do incidente, disseram fontes à Reuters, mas não houve nenhuma declaração oficial a indicar que a explosão tenha sido um ataque.