Ex-militares querem crédito para dinamizar cooperativas

HOMENS E GADO NÃO ESCAPAM À ESTIAGEM NO CUNENE (FOTO: TARCÍSIO VILELA)

Angop

Quatro mil e 339 ex-militares, residentes neste município da província de Benguela, solicitam a intervenção do governo junto das instituições bancárias, no sentido destas concederem créditos com juros bonificados para dinamização das suas cooperativas agropecuária e de pesca.

Segundo o delegado municipal da Associação de Apoio aos Antigos Combatentes das ex-FAPLA, Eduardo Amaral, que falava, hoje, à Angop, a margem de um encontro com os filiados, “esse apoio vai ajudar no auto-sustento das respectivas famílias e melhoria das condições de vida da classe”.

Eduardo Amaral adiantou que os ex-militares precisam também de meios de locomoção, viaturas adaptadas, cadeiras de rodas, motociclos, muletas, bem como de reabilitação física.

Na mesma senda, o responsável exortou o executivo angolano a prestar mais atenção a esses cidadãos, mormente às suas condições de habitabilidade, emprego, bolsa de estudos para os filhos, assistência médica e medicamentosa, eliminação de barreiras arquitectónicas e formação técnico-profissional.

Por seu turno, o director do gabinete provincial dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, Jorge Damião Sapesse, em resposta, revelou que 180 novos processos de ex-militares desta circunscrição aguardam por despacho do ministro para que possam merecer os devidos subsídios.

Referiu que o município tem 495 pensionistas inscritos e aconselhou os demais a regularizarem a sua situação, enquanto as viúvas dos antigos combatentes devem tratar os documentos necessários para obterem as referidas pensões.

Explicou que, quanto aos órfãos, esses, para além de receberem até aos 18 anos uma pensão, têm a prorrogativa de recebê-la até aos 25 anos, desde que tenham um bom aproveitamento escolar, através do INAGBE.

Já o administrador municipal adjunto da Catumbela para área de finanças, Katalaia Moisés, explicou que 70 porcento das verbas do município destinadas aos programas de combate a fome e a pobreza incluem ex-militares, antigos combatentes e veteranos da pátria.

O encontro, que se realiza todos os anos no início do mês de Agosto, serve para debater as preocupações destes cidadãos, visando a melhoria das suas condições de vida.