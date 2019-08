EUA iniciam exercícios militares conjuntos com Coreia do Sul

EUA e a Coreia do Sul iniciaram uma série de exercícios militares nesta segunda-feira (5), apesar das exigências da Coreia do Norte de cancelá-los, informou a mídia sem confirmação oficial.

Em particular, a agência sul-coreana Yonhap informou que, para 5 de Agosto, estava previsto iniciar um exercício de simulação por computador das medidas de resposta a uma “situação de emergência” na península coreana.

“Estamos a nos preparar para um exercício conjunto no segundo semestre do ano para testar a capacidade de transição para o comando em condições de guerra”, disse porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Sul, citado pela agência.

Os exercícios não preveem quaisquer manobras de tropas e armas. Respondendo a uma pergunta sobre o nome do exercício, ele disse que “diria quando for possível”.

Posição de Pyongyang

Como relatado anteriormente, a Coreia do Norte encara estas manobras na Coreia do Sul como um ensaio de guerra na península coreana, o que poderia ter um impacto negativo nas negociações de desnuclearização.

O exercício foi denominado “19-2 Dong Maeng “, que significa literalmente “Aliança-2 2019”. Citando fontes militares, mídia relatou que o exercício estava planeado em duas fases: a primeira de 11 a 14 de Agosto e a segunda de 16 a 20 de Agosto.

Os treinamentos devem substituir os exercício conjuntos Ulchi-Freedom Guardian (UFG), contra os quais a Coreia do Norte também se insurgiu. A mídia sul-coreana não exclui a possibilidade de, também desta vez, o exercício Dong Maeng acabar por ser abandonado.