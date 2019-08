Diretor do Sporting agredido por adeptos explica o sucedido

Desporto ao Minuto

Miguel Albuquerque queixa-se de “murros na cabeça, socos e pontapés”.

O Sporting divulgou ontem, domingo, após uma derrota pesada frente ao Benfica, na Supertaça de Portugal, que um dos diretores do clube de Alvalade tinha sido agredido.

Queixando-se do comportamento de adeptos, o emblema verde e branco não detalhou o sucedido, sendo que, agora, Miguel Albuquerque, diretor para as modalidades, recorrendo às redes sociais, detalhou tudo o que se passou.

Explicando ter sido socado e pontapeado, Miguel Albuquerque explica ainda que os atos foram levados a cabo por cerca de 15 adeptos das águias.

“No final do jogo da Supertaça de Futebol, no Estádio do Algarve e quando me dirigia para o meu carro, fui cobardemente atacado por cerca de 15 adeptos do Benfica devidamente identificados com camisola desse clube, que ao me reconhecerem avançaram em grupo desferindo vários murros na cabeça, socos e pontapés! Um ato cobarde de gente sem escrúpulos ao me agredirem a traição e agindo em grupo”, começa por escrever o dirigente.

“Não será com atos destes que me vão desviar de continuar a ajudar o Sporting Clube de Portugal diariamente a lutar pelos seus objetivos e a defender o clube”, sentencia.