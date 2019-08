Detidos enfermeiros acusados de desviar mosquiteiros

Dois enfermeiros acusados de desviarem 900 mosquiteiros impregnados com insecticida do Hospital Municipal do Nzeto, província do Zaire, foram detidos sábado (03) pelo efectivo da Polícia Nacional.

Essa informação foi avançada hoje, segunda-feira, à Angop, na cidade de Mbanza Kongo, pelo porta-voz da Delegação Provincial do Interior do Zaire, Carlos Fidel, tendo referido que os mosquiteiros desviados eram destinados para o Programa de Combate à Malária na circunscrição.

Salientou que a detenção dos dois técnicos de saúde resultou de uma denúncia pública feita na sequência de uma operação policial desencadeada nos últimos três dias.

Os dois suspeitos foram encaminhados, após a sua detenção, ao Serviço de Investigação Criminal (SIC) do município do Nzeto onde estão a prestar declarações.

O município do Nzeto está localizado a 230 quilómetros da cidade de Mbanza Kongo, capital da província do Zaire