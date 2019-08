PORMENOR DO HOSPITAL GERAL DO LOBITO (FOTO: JOSÉ HONÓRIO)

Criada comissão de gestão do Hospital Geral do Lobito

O Hospital Geral do Lobito, na província de Benguela, está a ser dirigido por uma comissão de gestão coordenada pela técnica superior de enfermagem Lourdes Malanga.

Fernando Cruz, psicólogo clínico, e Maria Essanga, médica de clínica geral, integram igualmente a referida comissão, que foi apresentada nesta segunda-feira aos trabalhadores.

A comissão de gestão surge na sequência da detenção dos membros da anterior direcção pela Procuradoria-Geral da República, por alegado crime de peculato e tráfico de influência.

Os membros da comissão reuniram já com os funcionários do hospital e visitaram a maternidade e a pediatria do Lobito.

Em declarações à Angop, o enfermeiro chefe, Alberto Saquessongo, disse que os referidos profissionais têm vários anos de “casa”, conhecendo, por isso, as suas especificidades.

Alberto Saquessongo garantiu que, apesar desta ocorrência, não houve influência negativa no desempenho dos profissionais da unidade, acrescentando que todos os sectores estão em pleno funcionamento.

Já a chefe do departamento de farmácia, Júlia Tamar, garantiu a disponibilidade de medicamentos, reagentes para o laboratório e material gastável para atender os pacientes.

“Além dos serviços internos, também abastecemos, gratuitamente, a Maternidade e a Pediatria. O único problema está no espaço para armazenar os produtos”, acrescentou a responsável, afirmando que, para contornar a situação, havia sido solicitado a construção de um armazém maior, pedido que já havia merecido “luz verde”.

Entretanto, a responsável da homeoterapia, Juliana Caleia António, revelou que o sector tem em stock apenas nove bolsas de sangue de 450 mililitros, precisando de cerca de 30 pacotes.

Actualmente, o Hospital Geral do Lobito conta com quatro cirurgiões, três ortopedistas e um urologista, todos expatriados, oito médicos de clínica geral, um anestesista e um dermatologista, além de quase uma centena de enfermeiros e auxiliares, com três técnicos de ecografia, um de fisioterapia e outro de psicologia clínica.