China vai aprofundar reformas financeiras regionais e reduzir custos de financiamento

A China vai aprofundar suas reformas financeiras regionais, usando várias ferramentas políticas para reduzir os custos de financiamento corporativo, especialmente para as pequenas empresas, disse Chen Yulu, vice-presidente do Banco do Povo da China, nesta segunda-feira.

As autoridades chinesas prometeram manter o apoio à desaceleração da economia e estimular os bancos a emprestar mais para empresas pequenas e privadas que são vitais para o crescimento e o emprego.

“Vamos usar uma variedade de ferramentas e explorar formas eficazes de reduzir os custos de financiamento das empresas, especialmente para empresas pequenas e privadas”, disse Chen a repórteres em uma entrevista coletiva.

A China vem experimentando vários esquemas regionais de reforma, incluindo um de apoio a pequenas empresas em Zhejiang e Henan, e um esquema de financiamento em províncias como Zhejiang, Guangdong e Guizhou, disse o banco central.

Outros instrumentos visam promover apoio financeiro para a região da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e outros importantes planos de desenvolvimento regional, além de um piloto para melhorar a conversibilidade do iuan na zona de livre comércio de Xangai.

A China deve se proteger contra possíveis riscos financeiros e melhorar a coordenação intergovernamental, já que os esquemas regionais de reforma enfrentam um ambiente externo mais complexo, disse Wang Xin, chefe do departamento de pesquisa do banco central, no mesmo comunicado.