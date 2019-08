Equipa de Andebol Femenina do 1º de Agosto (Foto: António Escrivão)

Andebol: 1º de Agosto campeã do mundo

Andebol: 1º de Agosto campeã do mundo

A equipa sénior feminina de andebol do 1º de Agosto sagrou-se neste domingo campeã do mundo de clubes, ao vencer na final a Chinese National Club, por 27-22.

Segundo avança Angop, a prova decorreu na cidade de Wuxi, na China.

No jogo da meia-final, as campeãs africanas venceram o A. A. UnC/Concórdia do Brasil, por 20-17, enquanto a finalista vencida ultrapassou o OMRON (Japão), por 30-25.