Profissionais aprimoram conhecimentos sobre jornalismo online

TEIXEIRA CÂNDIDO, PRELECTOR E SECRETÁRIO-GERAL DO SINDICATO DOS JORNALISTAS (FOTO: ANTÓNIO ESCRIVÃO)

Vinte e cinco profissionais de vários órgãos de comunicação social, estatais e privados, frequentam, na cidade de Benguela, um curso sobre jornalismo online e novas tecnologias de informação, numa promoção da Embaixada americana.

A acção formativa, sublinha Angop, com duração de dois dias, termina hoje, domingo, conta com a parceria da Voz da América e visa ajudar a fortalecer a democracia no país, capacitando os jornalistas, enquanto participes desse processo.

Temas como As eleições e a democracia, Eleições locais angolanas e seu contexto, Ambiente digital em Angola, Recursos digitais para cobertura de notícias, Impacto mundial da cobertura eleitoral, Identificação de páginas falsas, dentre outros, estão a ser abordados pelos participantes.

Os prelectores são os jornalistas Mayra Fernandes, editora de multimédia da VOA, e Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.

Em declarações à Angop, o assessor de imprensa e programas da embaixada americana em Angola, Phil Nelo, disse que essa acção visa dotar os profissionais de ferramentas que lhes permitam dominar melhor o jornalismo online, visando o aumento da audiência.

Na mesma senda, disse que o jornalista deve estar bem preparado para ultrapassar o “cidadão repórter”, que posta informações nas redes sociais. “O texto do jornalista deve ser o mais completo possível, com mais dados, para prender a audiência”, enfatizou.

De realçar que a embaixada americana realiza esse género de formação desde 2015, tendo já capacitado políticos na utilização das novas tecnologias de informação, para passarem as suas mensagens durante o período eleitoral.