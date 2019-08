Perseverança: Jovem moçambicana trabalha para ser uma grande estilista

VOA | Danielle Stescki

Em entrevista à Voz da América, a jovem empreendedora moçambicana Leonilzia Emília Manhiça, de 23 anos, contou o que mudou na sua vida após a primeira entrevista que deu à Voz da América há praticamente um ano.

Leonilzia disse que o trabalho como costureira vai muito bem e que a confiança das clientes aumentou.

“Agora deixam eu escolher o modelo das capulanas. No final quando vêm buscar as roupas fica do agrado das clientes.

A jovem que sonha em tornar-se em uma estilista de sucesso prefere costurar para mulheres, mas também aceita pedidos de roupas masculinas. A clientela é bem variada: dos 11 aos 40 anos.

Leonilzia esforça-se para evoluir todos os dias. Recentemente terminou o seu primeiro vestido de noiva, o qual foi um presente para uma cliente.

Leonilzia adapta suas criações conforme os pedidos que recebe dos seus clientes, criando roupas que podem fazer parte de um desfile de moda chique, como o vestido acima, ou serem usadas em uma casamento tradicional, como ilustra a foto abaixo.

Projecto Social

Leonilzia é dona de um salão e uma boutique em Maputo e também faz a diferença na sua comunidade. Ela está a trabalhar em um projecto que visa ajudar jovens que já perderam a esperança com a vida, principalmente aqueles que moram em orfanatos.

“Por mim já deveria ter começado. Estou à espera das respostas de algumas pessoas para ajudarem a me deslocar até o sítio onde estão estas pessoas”.

Como Leonilzia faz um pouco de tudo, ela quer ensinar culinário e corte costura. A empreendedora explica que tudo que for produzido pelos jovens do orfanato será vendido por eles e o lucro também ficará com eles.

A intenção é levantar o astral e capacitar, dar um novo rumo e um futuro.