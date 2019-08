Novo padre na província da Huila

A província da Huila conta, a partir deste domingo, 4 de Agosto, com um novo padre católico, com a ordenação do diácono José Sisto Manuel Sacatu.

Segundo avança Angop, o bispo da arquidiocese do Lubango, dom Gabriel Mbilingi, presidiu à missa da ordenação, realizada na Missão Católica de Santiago, em Caluquembe.

O administrador municipal de Caluquembe, José Arão Nataniel Tchissonde, honrou igualmente a cerimónia com a sua presença, além de centenas de fiéis e amigos do ora consagrado padre.

Filho de Artur Tchivinda Sacatu e de Ana Domingas Manuel, José Sisto Manuel Sacatu nasceu a 29 de Março de 1988, na aldeia de Capele, município de Caluquembe.