PR manifesta interesse no reforço da cooperação com Mauritânia

O Chefe de Estado angolano, João Lourenço, manifestou o interesse em trabalhar com o seu homólogo da República Islâmica da Mauritânia, Mohamed Ould Cheick El Ghazouani, visando o reforço da cooperação bilateral entre os dois países.

Essa intenção está expressa na mensagem que o Presidente da República, João Lourenço, enviou, quinta-feira última, ao seu homólogo Mohamed Ould Cheick El Ghazouani, segundo o embaixador itinerante, André Panzo, que foi o portador da mensagem do Chefe de Estado angolano.

Em declarações à Angop, esta sexta-feira, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, depois de ter representado o Chefe de Estado angolano, João Lourenço, na cerimónia de investidura do novo Presidente mauritaniano, André Panzo afirmou que a mensagem expressa claramente o desejo do reforço da cooperação bilateral entre os dois países em processos de interesse comum.

Segundo o diplomata, a mensagem do Chefe de Estado angolano foi entregue em audiência concedida pelo novo Presidente da Mauritânia, à margem da cerimónia da sua investidura, que ocorreu no Centro Internacional de Conferências “El Mourabitoune”.

A cerimónia de investidura de Mohamed Ould Cheick El Ghazouani contou com a presença de chefes de Estado e de Governo de vários países africanos como da República do Congo, Tchad, Côte d’Ivoire, Mali, Guiné Bissau, Gâmbia, Níger, Senegal, Guiné Conacri, entre outras individualidades vindas de outros continentes.

Na ocasião, os convidados foram unânimes em considerar aquele acto como histórico, por ser pela primeira vez na história da democracia mauritaniana que se fez a transição do poder de forma pacífica, ordeira e num ambiente de festa.

Mohamed Ould Cheick El Ghazouani, de 62 anos de idade, venceu com 51,1 por cento dos votos nas eleições gerais realizadas no dia 22 de Junho do corrente ano.