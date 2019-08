MÚSICO MONIZ DE ALMEIDA NO "SHOW DO MÊS" (FOTO: HENRI CELSO)

Músicas dos Irmãos Almeidas fazem vibrar público do “Show do mês”

As músicas da dupla irmãos Almeidas, interpretadas por Moniz de Almeida e Jojo Gouveia, puseram o público em pé para cantar, dançar e vibrar, durante duas horas e trinta minutos no “Show do mês”, que aconteceu na noite desta sexta-feira, em Luanda.

Os temas musicais como “Vigarista”, “É duro”, “Paciência”, “Senta mais um pouco”, ” Amor melaço”, “Kussukulo os adobes”, “Cara de pau” e “Medley Angola vencer/Kimbanda/Rigo e lazaro bandeira” mexeram com o número de fãs que lotaram completamente a habitual sala de espectáculos do projecto musical “Show do mês”.

“Mama”, “Medley viagem Moniz Uria”, “sofrimento”, “sulemwe”, “chefe é quem manda”, “Vamue Vanda lovava com Sabindo Henda”, “Minha viola”, “Ficar com as duas”, “Acerta-te”, “Yara”, “Medley tio Zé”, “África” e “Guilhermina também fizeram parte das músicas cantadas durante o show.

Moniz de Almeida, com a sua habitual performance por cima do palco, cantou e encantou o público que se fez presente no “Show do mês”.

O público, que viu o espectáculo musical a encerrar com os sucessos “Ngapa” e “Morainha”, também dançou e vibrou temas musicais como “Embrião” de Sabino Henda e “Sulula” de Bessa Texeira”, que subiram no palco do “Show do mês”.

Falando à imprensa, no final do evento, Moniz de Almeida disse sentir-se honrado por pisar naquele que considerou um dos melhores palcos de Angola e pelo público ter recebido bem o espectáculo.

Referiu que a forma como foi recebido pelo público significa que a dupla Irmãos Almeidas ainda é uma das melhores do país.

Na ocasião, o músico Sabino Henda referiu que o mercado está carente e precisa de mais produtores e eventos do género que fazem encarar outros palcos, para que os artistas não desapareçam por muito tempo dos palcos.

Organizado pela Nova Energia, o “Show do mês”, que vai na sexta temporada (começou em 2014), é um projecto musical que visa valorizar a música e o músico angolano, dar oportunidade aos artistas da vanguarda, assim como os novos talentos sem espaço para se mostrarem.