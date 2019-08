Governador de Porto Rico empossa sucessor escolhido a dedo

Reuters

O ex-governador de Porto Rico Ricardo Rosselló, que renunciou recentemente após escândalo, empossou nesta sexta-feira o advogado que escolheu pessoalmente para substituí-lo. Rosselló deixou o cargo após semanas de protestos, e sua sucessão foi chamada de “antiética e ilegal” pelo líder do Senado do território norte-americano.

O gabinete do governo disse em nota que o advogado Pedro Pierluisi, que foi conselheiro do impopular painel federal que supervisiona o processo de falência da ilha, assumiu como governador depois que Rosselló renunciou.

Centenas de pessoas, muitas delas balançando a bandeira de Porto Rico, cantaram e tocaram sinos do lado de fora da mansão do governador, no centro histórico de San Juan, enquanto esperavam a renúncia do governador. Os manifestantes lotaram a mesma rua por 12 noites seguidas exigindo sua saída.

Embora a Câmara dos Deputados de Porto Rico tenha votado na sexta-feira para aprovar Pieluisi como secretário de Estado, uma indicação que faria dele o próximo na linha de sucessão para o governo, o Senado da ilha ainda terá de aprová-lo no cargo.

E até que a nomeação seja confirmada por ambas as casas legislativas, o presidente do Senado Thomas Rivera Schatz e outros senadores disseram que a próxima na linha de sucessão, pela lei, seria a secretária de Justiça Wanda Vázquez.

“Ele não respeitou os desejos da população. Na verdade, zombou dela ao usar seus cúmplices”, disse Schatz em uma publicação no Twitter após Rosselló anunciar que planejava empossar Pierluisi. “O desrespeito, a mentira, o comportamento antiético e ilegal viralizaram.”