Coronel da GNR detido ao aterrar no aeroporto de Lisboa

Coronel da GNR detido ao aterrar no aeroporto de Lisboa

Suspeito no caso de Tancos está, na tarde deste sábado, a ser ouvido em tribunal para aplicação das respetivas medidas de coação.

De acordo com o Notícias ao Minuto, o coronel da GNR Taciano Alfredo Teixeira Correia foi detido, na manhã deste sábado, assim que chegou ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, oriundo da República Centro Africana.

A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada ao Notícias ao Minuto por fonte oficial da GNR que se recusou a prestar esclarecimentos, confirmando apenas a detenção e referindo que o coronel “está a ser ouvido em tribunal”, aguardando-se, por isso, a aplicação das medidas de coação.

O coronel da Taciano Alfredo Teixeira Correia foi detido no âmbito do processo do furto das armas em Tancos.

Segundo a informação apurada pelo JN, o coronel é suspeito de ter autorizado a participação da GNR de Loulé na encenação feita para a recuperação do material furtado, uma vez que à data dos factos liderava a investigação criminal da GNR.

A sua detenção foi levada a cabo quando o coronel aterrou em Lisboa para gozar de um período de férias.