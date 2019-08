Ministério da Defesa felicita 1º de Agosto

O 42º aniversário esta quinta-feira do clube 1º de Agosto assinala-se num ano de êxitos em várias modalidades, com destaque para a conquista da AfroLiga, em basquetebol sénior masculino.

A nota, assinada pelo ministro da Defesa Nacional, Salviano de Jesus Sequeira, sublinha Angop, destaca ainda a conquista nacional e africana do andebol sénior feminino, bem como os investimentos no futebol de formação com reflexo na equipa principal.

A comunicação encoraja a colectividade “rubro – negra” a prosseguir com a dinâmica na formação de atletas, visando a manutenção dos resultados desportivos nas várias modalidades.

Fundado dia 1 de Agosto de 1977, o D’Agosto apostou nos últimos anos na construção de infra-estruturas com destaque para a Cidade Desportiva, localizada no Regimento de Transmissões, no bairro Mártires de Kifangondo, em Luanda.

A agremiação é liderada pelo general Carlos Hendrick, eleito em 2011 para presidente de direcção. Foi reeleito quatro anos depois, em 2015.