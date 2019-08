Habitantes do Cazage clamam por infra-estruturas sociais

Os habitantes do sector da Bonga, periferia da vila municipal do Bailundo, a 100 quilómetros da cidade do Huambo, clamam pela instalação de alguns serviços sociais básicos, entre os quais destacam-se a construção de escolas e unidades de atendimento médico e medicamentoso. (DR)

Moradores da comuna do Cazage, município do Dala, na Lunda Sul, solicitaram ao governo provincial a construção de posto de saúde, escola do II ciclo e a instalação de um sistema de captação e tratamento de água.

Está preocupação, escreve Angop, foi manifestada á margem do encontro com o governador provincial da Lunda Sul, Daniel Neto.

Além da água e saúde, constam ainda dos problemas o estancamento de ravinas, apetrechamento de unidades policiais, ambulâncias para o transporte de doentes, construção de residências para técnicos de saúde, professores, registo civil.

Solicitaram ainda a expansão da rede de telefonia móvel, sinais de rádio, televisão, colocação de quebra molas na estrada 230, principalmente junto das povoações, vias de comunicação, áreas de lazer e melhoria nas políticas de emprego aos jovens, entre outros serviços que dignifiquem a população.

Por sua vez, o governador provincial, Daniel Félix Neto, disse que, no âmbito da implementação do programa de desconcentração e descentralização financeira, as administrações poderão estar mais perto dos problemas que as comunidades ainda enfrentam e de forma imediata resolve-los.

“Acreditamos que no Plano Integral de Intervenção Municipal (PIIM) poderá já, de imediato, construir uma escola de raiz de sete salas de aulas e outros serviços que a população necessita”, disse o governante.

No presente ano lectivo foram matriculados quatro mil e 38 alunos da iniciação a 6ª classe. O processo de ensino é assegurado por 52 professores.

A comuna de Cazage encontra-se situada a leste do município do Dala dista a 73 quilómetros e 233 quilómetros a sudoeste do território da sede capital Saurimo (Lunda Sul).

A comuna do Cazage está dividida em 13 aldeias e três regedorias, tem uma população estimada em cinco mil e 563 habitantes, maioritariamente camponesa.