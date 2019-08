Futebol: GD da Huíla em vantagem na Supertaça

Um golo de Manico, aos 45+1 minutos, garantiu a vitória do Desportivo da Huíla sobre o 1º de Agosto (1-0), em jogo da primeira “mão” da Supertaça em futebol, disputado no campo do Ferrovia, no Lubango (Huíla).

Segundo Angop, a formação anfitriã podia bem vencer por mais golos, mas o guarda-redes “militar” Tony Cabaça garantiu que assim não fosse, perante também a um ataque perdulário do adversário, com direito a bola na trave.

Estas duas formações, que abrem assim a época2019/20, nunca se defrontaram nesta prova, ao contrário do Girabola em que os “agostinos” somam oito vitórias contra uma dos “huilanos”.

O jogo da segunda “mão” disputa-se segunda-feira, no estádio dos Coqueiros, em Luanda.