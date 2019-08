D’Agosto joga meia-final do mundial de clubes

O 1º de Agosto joga esta sexta-feira com a A. A. UnC/Concórdia do Brasil, para as meias-finais do Campeonato do Mundo de andebol sénior feminino de clubes, que se disputa na cidade chinesa de Wuxi.

Para atingir a esta fase, escreve Angop, as campeãs africanas derrotaram na estreia, nesta quinta-feira, a Jiangsu Team (China), por 41- 20, ao passo que a agremiação do Brasil ultrapassou a equipa University of Queensland (Austrália), por 31-16.

Na outra meia-final jogam OMRON (Japão) e Chinese National Club. A primeira venceu hoje o New York City (EUA), por 29-22, e a segunda derrotou o Kaysar Club (Cazaquistão), por 24-21.

Para as classificativas do 5º ao 8º lugar jogam New York City – Kaysar Club e Jiangsu Team – University of Queensland da Austrália.